Глава миссии СНГ на выборах в Белоруссии доволен контактами с БДИПЧ ОБСЕ

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель миссии СНГ на выборах в нижнюю палату парламента Руководитель миссии СНГ на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии Сергей Лебедев сообщил, что доволен рабочими контактами с представителями БДИПЧ ОБСЕ, поскольку это дает возможность участникам мониторинга обменяться оценками.

Ранее Лебедев сообщил, что в основной день голосования на выборах в парламент Белоруссии , 17 ноября, планирует провести встречу с коллегой от БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.

"Хочу сказать, что контакты с наблюдателями из БДИПЧ ОБСЕ у нас уже давно сложившиеся, традиционные, и мы очень довольны, что такие контакты существуют. Они для нас полезны, поскольку и мы доводим свою позицию до западных наблюдателей, которая, как мы убедились, учитывается ими и в итоговых заявлениях... И мы, конечно, учитываем те замечания, оценки, которые нам излагают коллеги из западных миссий", - сказал Лебедев журналистам, посещая один из избирательных участков в Минске.

По его словам, миссии СНГ и БДИПЧ при оценках выборов на пространстве Содружества, в том числе в Белоруссии, сходятся в том, что выборы в организационном плане хорошо подготовлены, качественно оформлены избирательные участки.

При этом, как отметил Лебедев, в оценках миссии СНГ и западных наблюдателей есть и ряд расхождений. "Руководство миссий западных довольно часто настаивает на том, чтобы им предоставляли право присутствовать при подсчете голосов на расстоянии два-три метра... Потом они настаивают на том, чтобы были предоставлены большие права наблюдателям. Но мне представляется, мы тоже анализировали эту ситуацию, (что) здесь должно быть оптимальное решение", - сказал Лебедев.

По его словам, выборы в первую очередь проводятся для избирателей, а не для наблюдателей, и "поэтому когда наблюдатели на некоторых участках... требуют, чтобы отодвинули избирателя, чтобы им было видно, как они подходят, как голосуют - это никуда не годится". "В первую очередь, должно быть удобно избирателям, избиратель - это первое лицо, главный участник этого процесса. А наблюдатели - пусть они уже приспосабливаются", - сказал Лебедев.