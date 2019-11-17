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РИА Новости

Умер британский фотограф Терри О'Нилл

14:03 17.11.2019 (обновлено: 15:15 17.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТерри О’Нил
Терри О’Нил
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Терри О’Нил. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Британский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря снимкам знаменитостей, в воскресенье скончался в своем доме на 82-м году жизни, сообщает британское издание Mirror.
Отмечается, что фотограф умер после продолжительной болезни - по данным газеты, у него был рак простаты. Информацию о смерти О'Нилла сообщили изданию в компании Iconic Images, которая представляет работы известных фотографов.
"Iconic Images с тяжелым сердцем объявляет о кончине Теренса "Терри" О'Нилла", - заявила газете представитель Iconic Images.
Теренс Патрик "Терри" О'Нилл родился в Лондоне 30 июля 1938 года. В разные годы своей карьеры он фотографировал таких знаменитостей, как Элтон Джон, Beatles и Rolling Stones, а также членов британской королевской семьи и известных политиков. В 2011 году О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов, а в 2019 году получил титул командора ордена Британской империи.
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КультураТерри О'НиллВеликобританияВ мире
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