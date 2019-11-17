Умер британский фотограф Терри О'Нилл

Отмечается, что фотограф умер после продолжительной болезни - по данным газеты, у него был рак простаты. Информацию о смерти О'Нилла сообщили изданию в компании Iconic Images, которая представляет работы известных фотографов.

Теренс Патрик "Терри" О'Нилл родился в Лондоне 30 июля 1938 года. В разные годы своей карьеры он фотографировал таких знаменитостей, как Элтон Джон, Beatles и Rolling Stones, а также членов британской королевской семьи и известных политиков. В 2011 году О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов, а в 2019 году получил титул командора ордена Британской империи.