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РИА Новости

Израиль сохраняет за собой свободу действий в Газе, заявил Нетаньяху

13:53 17.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Израиль сохраняет за собой полную свободу действий в секторе Газа, несмотря на прекращение огня, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье.
"Израиль не брал на себя никаких обязательств. Наша политика безопасности не изменилась. Мы сохраняем полную свободу действий и нанесем удар по любому, кто попытается причинить нам вред", - заявил премьер, комментируя завершившуюся в четверг операцию израильской армии "Черный пояс" на заседании кабинета министров.
Ракеты израильской системы ПРО Железный купол
16 ноября, 04:19
Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
В четверг, 14 ноября, сообщалось, что палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась с Израилем о прекращении огня.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. По данным израильских военных, за 50 часов вооруженного противостояния по израильской территории было выпущено более 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ израильская армия наносила удары по объектам "Исламского джихада". Операция получила название "Черный пояс".
Власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, в числе которых были мирные жители. Более сотни жителей палестинского анклава получили ранения.
В ночь на субботу израильские ВВС поразили цели ХАМАС в секторе Газа после обстрела Беер-Шевы палестинскими группировками. Нетаньяху также отметил, что удар по ХАМАС был нанесен по его прямому распоряжению.
"Я дал указание Армии Обороны Израиля немедленно атаковать цели ХАМАС в секторе Газа. Мы готовы к любому сценарию, и силы безопасности точно знают, какие действия они должны предпринять, чтобы защитить государство Израиль на всех фронтах", - подчеркнул он.
Военные ХАМАС в Секторе Газа
14 ноября, 12:06
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
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Сектор ГазаБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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