Израиль сохраняет за собой свободу действий в Газе, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Израиль сохраняет за собой полную свободу действий в секторе Газа, несмотря на прекращение огня, заявил премьер-министр Израиля Израиль сохраняет за собой полную свободу действий в секторе Газа, несмотря на прекращение огня, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в воскресенье.

Израиль не брал на себя никаких обязательств. Наша политика безопасности не изменилась. Мы сохраняем полную свободу действий и нанесем удар по любому, кто попытается причинить нам вред", - заявил премьер, комментируя завершившуюся в четверг операцию израильской армии "Черный пояс" на заседании кабинета министров.

В четверг, 14 ноября, сообщалось, что палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась с Израилем о прекращении огня.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. По данным израильских военных, за 50 часов вооруженного противостояния по израильской территории было выпущено более 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ израильская армия наносила удары по объектам "Исламского джихада". Операция получила название "Черный пояс".

Власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, в числе которых были мирные жители. Более сотни жителей палестинского анклава получили ранения.

В ночь на субботу израильские ВВС поразили цели ХАМАС в секторе Газа после обстрела Беер-Шевы палестинскими группировками. Нетаньяху также отметил, что удар по ХАМАС был нанесен по его прямому распоряжению.