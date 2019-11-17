В районе озера в Индии погибли более десяти тысяч птиц

По данным ТВ, в районе озера в штате Раджастхан в течение недели погибли 10 тысяч птиц. Отмечается, что большинство из них были перелетными, они прилетают туда на зимовку. Ранее считалось, что птицы могли погибнуть от птичьего гриппа, что показали лабораторные анализы.