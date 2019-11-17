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РИА Новости

В районе озера в Индии погибли более десяти тысяч птиц

13:50 17.11.2019
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты считают, что 10 тысяч птиц могли погибнуть близ крупнейшего в Индии соленого озера Самбхар (штат Раджастхан) от "птичьего ботулизма", передает телеканал NDTV.
По данным ТВ, в районе озера в штате Раджастхан в течение недели погибли 10 тысяч птиц. Отмечается, что большинство из них были перелетными, они прилетают туда на зимовку. Ранее считалось, что птицы могли погибнуть от птичьего гриппа, что показали лабораторные анализы.
Теперь специалисты полагают, что пернатые скончались от заболевания "птичий ботулизм", которое возникает при отравлении ядовитыми веществами, передает телеканал.
Близ озера сейчас работают 70 специалистов индийского ведомства по борьбе с ЧС. Их задача – утилизировать останки погибших птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространения ботулизма.
В пятницу высокий суд штата призвал власти выяснить причины массовой гибели птиц и определил дату – 22 ноября – для слушаний по данной проблеме.
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РаджастханИндияВ мире
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