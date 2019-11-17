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РИА Новости

Лукашенко заявил, что разочаруется, если выборы в Белоруссии не признают

13:49 17.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
© Sputnik
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные наблюдатели приехали на проходящие в стране парламентские выборы без заранее готового решения и разочаруется, если они не признают их демократичными.
"Я буду весьма разочарован в их ангажированности", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, отвечая на вопрос о возможности непризнания западными наблюдателями проходящих в республике парламентских выборов демократичными.
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Он рассказал, что "до этих выборов всегда знал (заранее - ред.), какое будет их решение". "Сейчас не знаю. Они наблюдают, смотрят на эти выборы... это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной "болванкой", что "выборы плохие, мы их не признаем". Сейчас другая ситуация, они поняли, что Беларусь - это центр Европы, надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем", - подчеркнул Лукашенко.
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Александр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаВ мире
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