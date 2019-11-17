Лукашенко заявил, что разочаруется, если выборы в Белоруссии не признают

"Я буду весьма разочарован в их ангажированности", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, отвечая на вопрос о возможности непризнания западными наблюдателями проходящих в республике парламентских выборов демократичными.

Он рассказал, что "до этих выборов всегда знал (заранее - ред.), какое будет их решение". "Сейчас не знаю. Они наблюдают, смотрят на эти выборы... это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной "болванкой", что "выборы плохие, мы их не признаем". Сейчас другая ситуация, они поняли, что Беларусь - это центр Европы, надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем", - подчеркнул Лукашенко.