Лукашенко заявил, что разочаруется, если выборы в Белоруссии не признают

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные наблюдатели приехали на проходящие в стране парламентские выборы без заранее готового решения и разочаруется, если они не признают их демократичными.
"Я буду весьма разочарован в их ангажированности", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, отвечая на вопрос о возможности непризнания западными наблюдателями проходящих в республике парламентских выборов демократичными.
Он рассказал, что "до этих выборов всегда знал (заранее - ред.), какое будет их решение". "Сейчас не знаю. Они наблюдают, смотрят на эти выборы... это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной "болванкой", что "выборы плохие, мы их не признаем". Сейчас другая ситуация, они поняли, что Беларусь - это центр Европы, надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем", - подчеркнул Лукашенко.
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования.
12 ноября, 23:25Лукашенко раскритиковал ЕС за бюрократию и необдуманные решения