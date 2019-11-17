Явка на парламентских выборах Белоруссии на 12.00 составила 46,6%

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии по данным на 12.00 (совпадает с московским) составила 46,6%, сообщил зампред ЦИК Белоруссии Вадим Ипатов.
"Я могу уже огласить данные по ситуации на 12 часов, таким образом мы можем говорить, что в стране проголосовало 46,6% избирателей", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, в "лидерах" Витебская область - 50,39%, Гомельская область - 51,6%, Могилевская область - 51,71%. В Минской области явка составила 47,4%, в самом Минске - 37,32%. В свою очередь, в Брестской области явка составила 41,2%, в Гродненской области - 46,27%.
Как отметил Ипатов, обращений в Центризбиркомы не очень много. "Поступило около 30 телефонных звонков и 7 обращений, которые мы должны рассмотреть в установленном законом порядке. Прежде всего хочу обратить внимание, что эти обращения, такое довольно часто у нас происходит, связаны с двумя позициями. Первое - уточняют избиратели, где же находится избирательный участок, на котором он должен проголосовать. Второе - это обращения, связанные с тем, где же ознакомиться с программой того или иного кандидата в депутаты", - отметил зампред ЦИК.
Он также уточнил, что за процессом выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии наблюдают 38878 наблюдателей, из которых 1030 иностранных.
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%.