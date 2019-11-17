Выборы в Белоруссии проходят в рамках законодательства, заявили в ЦИК

"В целом, как уже и говорили мои коллеги, избирательный процесс проходит в рамках законодательства. Вопросы, которые возникают, связаны с применением избирательного закона. В принципе, мы стараемся оперативно оказывать методологическую помощь и окружным, и областным комиссиям. То есть мы не видим проблем в организации избирательного процесса", - сказал Ипатов на пресс-конференции.

Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%.