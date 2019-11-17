Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T13:41Z
https://ria.ru/20191117/1561038399.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156102/70/1561027093_0:0:2946:1657_1036x0_80_0_0_01d15b8b2709d5869ecd4d3a197557a5.jpg
РИА Новости

Выборы в Белоруссии проходят в рамках законодательства, заявили в ЦИК

13:41 17.11.2019
95
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Парламентские выборы в Белоруссии проходят в рамках законодательства, заявил зампред ЦИК Белоруссии Вадим Ипатов.
"В целом, как уже и говорили мои коллеги, избирательный процесс проходит в рамках законодательства. Вопросы, которые возникают, связаны с применением избирательного закона. В принципе, мы стараемся оперативно оказывать методологическую помощь и окружным, и областным комиссиям. То есть мы не видим проблем в организации избирательного процесса", - сказал Ипатов на пресс-конференции.
Парламентские выборы в Белоруссии
Вчера, 10:52
ЦИК Белоруссии отметил спокойную обстановку на выборах парламент
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%.
Парламентские выборы в Белоруссии
Вчера, 10:12
ЦИК Белоруссии пообещал жестко реагировать на провокации на выборах
000003
Обсудить 0
Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Парламентские выборы в Белоруссии
Явка на парламентских выборах Белоруссии на 12.00 составила 46,6%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко заявил, что разочаруется, если выборы в Белоруссии не признают
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Избирком Шри-Ланки объявил Раджапаксу победителем президентских выборов
Терри О’Нил
Умер британский фотограф Терри О'Нилл
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания
Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
Игра Pokemon Go на экране мобильного телефона
Наказание за использование гаджетов за рулем могут усилить
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
Во Франции в ходе протестов "желтых жилетов" задержали более 260 человек
Сергей Лебедев
Глава миссии СНГ на выборах в Белоруссии доволен контактами с БДИПЧ ОБСЕ
Гибель птиц в Индии
В районе озера в Индии погибли более десяти тысяч птиц
Николай Булаев
Зампред российской ЦИК оценил проходящие в Белоруссии выборы
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск озвучит окончательную сумму потерь из-за "грязной" нефти в декабре
Тайвань
В Тайбэе сообщили о китайском авианосце в Тайваньском проливе
Выборы в Белоруссии
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
Выборы в Белоруссии
В российской ЦИК отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии
Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
Лента новостейМолния