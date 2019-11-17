Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T15:30Z
https://ria.ru/20191117/1561038313.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/70271/91/702719195_0:170:2954:1832_1036x0_80_0_0_c7868fcdb9af76f632364881566d0189.jpg
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не планирует создавать альянс с Россией против Польши

13:34 17.11.2019 (обновлено: 15:30 17.11.2019)
4530
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит Д.Медведева в Белоруссию
Рабочий визит Д.Медведева в Белоруссию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается создавать альянс с РФ, чтобы "выдвинуть танки" в Польшу, Украину или другие страны.
Во время общения с журналистами в воскресенье в Минске Лукашенко призвал польские СМИ не писать, что "мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас". "Никогда этого не будет", - заявил белорусский президент.
Он сказал, что этой темы касался и во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я сказал, что мы никогда не будем вам (Украине - ред.) угрожать силой", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Минск открыт для сотрудничества с Польшей, но если в отношениях стран "что-то не получилось, то это не ко мне вопросы - это к вашим политикам". По его словам, Белоруссия готова иметь тесные, дружеские отношения с Польшей. "Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте", - отметил глава белорусского государства.
Он также особо подчеркнул, что с белорусской земли никогда не будет исходить угрозы другим странам. "Натовцы и Запад оценивают нашу армию как самую мобильную, дисциплинированную в СНГ... Но мы никогда никому не угрожали и никогда не будем угрожать. С нашей территории угроз никогда не будет. Только ответные и адекватные, симметричные, но если далеко зайдут - и асимметричные ответы на их действия", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Вчера, 12:21
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
1711232213
Обсудить 7
Александр ЛукашенкоПольшаМинскБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Экс солистка рок-группы Маневры Надира Садыкова
Солистку группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в Москве, сообщают СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал "напряженку" с Россией по экономическим вопросам
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Искал и боролся. Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева
Стоп-кадр передачи Время покажет
"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Германии заявили о поддержке усилий ССГ по расследованию крушения MH17
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко заявил, что разочаруется, если выборы в Белоруссии не признают
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Соловьев рассказал об отношениях с Никитой Исаевым
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск озвучит окончательную сумму потерь из-за "грязной" нефти в декабре
Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня за последние 52 года
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
Лента новостейМолния