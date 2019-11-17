Лукашенко заявил, что не планирует создавать альянс с Россией против Польши

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается создавать альянс с РФ, чтобы "выдвинуть танки" в Польшу, Украину или другие страны.

Во время общения с журналистами в воскресенье в Минске Лукашенко призвал польские СМИ не писать, что "мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас". "Никогда этого не будет", - заявил белорусский президент.

Он сказал, что этой темы касался и во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я сказал, что мы никогда не будем вам (Украине - ред.) угрожать силой", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Минск открыт для сотрудничества с Польшей, но если в отношениях стран "что-то не получилось, то это не ко мне вопросы - это к вашим политикам". По его словам, Белоруссия готова иметь тесные, дружеские отношения с Польшей. "Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте", - отметил глава белорусского государства.