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РИА Новости

Лукашенко прокомментировал "напряженку" с Россией по экономическим вопросам

13:30 17.11.2019 (обновлено: 14:26 17.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Напряженные отношения в экономической сфере между Россией и Белоруссией характерны для дружественных стран, заявил Александр Лукашенко.

"Поскольку у нас громадье, масса этих вопросов и очень много вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, <...> создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная", — сказал белорусский лидер журналистам.

По его словам, один из спорных вопросов, который Москве и Минску нужно было уже давно решить, касается условий и цен поставок российского газа. Белоруссия не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике, добавил президент.
Вместе с тем Лукашенко отметил: "(С Москвой) мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково". Однако, как подчеркнул глава государства, Белоруссия не собирается создавать альянс с Россией, чтобы "выдвинуть танки" в Польшу, на Украину или в другие страны.
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Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
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Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. Было решено разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых дорожных карт по развитию интеграции.
Восьмого декабря Москва и Минск будут отмечать 20-летие со дня подписания договора. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот когда Беларусь будет снова частью России тогда и газ будет у них по российским ценам...А ценник на поставку газа Лукашенко прекрасно знает... С чего вдруг Россия должна за свой счёт кого то содержать...
17 ноября, 13:38
СРСвобода Разума
109201015
Прямо не президент, а артист разговорного жанра. Нескончаемый многочасовой речевой поток, по большей части совершенно бессодержательный, а в последнее время всё более и более русофобский. Только высказывание о "не наших" войнах чего стоит, при том, что во времена всех этих войн никакой Белоруссии не существовало, была лишь часть Российской Империи и республика в СССР.
17 ноября, 13:42
T5Thinker 533
88000015
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