Лукашенко прокомментировал "напряженку" с Россией по экономическим вопросам

МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Напряженные отношения в экономической сфере между Россией и Белоруссией характерны для дружественных стран, заявил Напряженные отношения в экономической сфере между Россией и Белоруссией характерны для дружественных стран, заявил Александр Лукашенко

"Поскольку у нас громадье, масса этих вопросов и очень много вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, <...> создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная", — сказал белорусский лидер журналистам.

По его словам, один из спорных вопросов, который Москве и Минску нужно было уже давно решить, касается условий и цен поставок российского газа. Белоруссия не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике, добавил президент.

Вместе с тем Лукашенко отметил: "(С Москвой) мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково". Однако, как подчеркнул глава государства, Белоруссия не собирается создавать альянс с Россией, чтобы "выдвинуть танки" в Польшу, на Украину или в другие страны.

Белоруссией идут по плану и все вопросы могут быть решены до конца года. Ранее Владимир Путин сообщил, что переговоры по газу сидут по плану и все вопросы могут быть решены до конца года.

Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.

Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. Было решено разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых дорожных карт по развитию интеграции.