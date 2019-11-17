Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

Катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в Керчи. Их передадут украинской стороне в нейтральных водах.

Нарушение границы

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили госграницу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

На борту "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" находились 24 военных, в том числе два сотрудника СБУ. Их обвинили в нарушении границы и арестовали, а в сентябре передали Украине в рамках соглашений об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.