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РИА Новости

Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

13:39 17.11.2019 (обновлено: 17:50 17.11.2019)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры прохода бронированных артиллерийских катеров ВМС Украины под Крымским мостом.
Катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в Керчи. Их передадут украинской стороне в нейтральных водах.
Накануне одесское издание "Думская" сообщило, что передача произойдет в море, примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Нарушение границы

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили госграницу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
На борту "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" находились 24 военных, в том числе два сотрудника СБУ. Их обвинили в нарушении границы и арестовали, а в сентябре передали Украине в рамках соглашений об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Популярные комментарии
Средства совершения преступления - это любые материальные вещества или предметы, которые используются при совершении преступления подлежать изъятию и признанию вещественными доказательствами до суда и как правило изымаются в доход государства если не предусмотренно иное...Эй робяты а где суд?? Где решение?? А почему тогда так запросто отдают вещдоки??
17 ноября, 14:43
Акакиус Пупкинкас
98010614
в данном случае нарушен Закон со стороны Кремля.
17 ноября, 14:41
Акакиус Пупкинкас
275031143
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