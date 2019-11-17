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РИА Новости

Минск озвучит окончательную сумму потерь из-за "грязной" нефти в декабре

13:21 17.11.2019 (обновлено: 13:50 17.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Минск в начале декабря озвучит Москве окончательную сумму потерь из-за поставок "загрязненной" нефти, заявил в воскресенье вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - цитирует Ляшенко Sputnik Беларусь.
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Он также напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что экспорт белорусской нефти, нарушенный из-за ситуации с "грязной" нефтью, восстановился. "Объем поставки нефти, которую "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - заметил Ляшенко.
Что касается модернизации НПЗ, то, по словам вице-премьера, ситуация с "грязной" нефтью на ход работ не оказывает прямого влияния, они идут "планомерно".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Логотип компании Транснефть
24 июля, 13:21
"Транснефть" выплатит из-за ЧП в "Дружбе" до $15 за баррель "грязной" нефти
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Игорь ЛяшенкоТранснефтьБелоруссияВ мире
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