Минск озвучит окончательную сумму потерь из-за "грязной" нефти в декабре

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Минск в начале декабря озвучит Москве окончательную сумму потерь из-за поставок "загрязненной" нефти, заявил в воскресенье вице-премьер Белоруссии Минск в начале декабря озвучит Москве окончательную сумму потерь из-за поставок "загрязненной" нефти, заявил в воскресенье вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - цитирует Ляшенко Sputnik Беларусь

Он также напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что экспорт белорусской нефти, нарушенный из-за ситуации с "грязной" нефтью, восстановился. "Объем поставки нефти, которую "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - заметил Ляшенко.

Что касается модернизации НПЗ, то, по словам вице-премьера, ситуация с "грязной" нефтью на ход работ не оказывает прямого влияния, они идут "планомерно".