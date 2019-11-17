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РИА Новости

Наказание за использование гаджетов за рулем могут усилить

13:18 17.11.2019
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© AFP 2019 / Yasser Al ZayyatИгра Pokemon Go на экране мобильного телефона
Игра Pokemon Go на экране мобильного телефона
© AFP 2019 / Yasser Al Zayyat
Игра Pokemon Go на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков не считает использование мобильных телефонов за рулем одной из основных причин смертельных ДТП в России, но при этом выступает за усиление ответственности за использование водителями гаджетов во время движения.
Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил РИА Новости, что, по его мнению, основными причинами высокой смертности на российских дорогах являются изъяны в образовании участников дорожного движения, пьяная езда, телефон за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей.
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"У нас по процентам причины ДТП распределяются следующим образом: 6-7% составляют аварии по вине пьяных водителей, около 23% происходят из-за состояния дорожного полотна, то есть отсутствия освещения, ям, ухабов; а примерно 2/3 - из-за личностного фактора: грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), написанных, как у нас говорят, кровью", - сказал Лысаков РИА Новости.
Он пояснил, что в большинстве случаев водитель "в трезвом уме и твердой памяти" просто решает проехать на красный сигнал светофора или объехать автомобильную пробку по встречной полосе. "Поэтому акцент, который делает спецпосланник ООН, не соответствует действительности", - отметил депутат.
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При этом Лысаков указал на проблему использования телефонов за рулем.
"Телефоны в руках - это наша беда, но у нас в документах, которые фиксируют ДТП, нет графы о том, что авария произошла из-за того, что в руках водителя был телефон. Но на самом деле это очень опасная вещь", - сказал парламентарий.
Он добавил, что наказание за разговор по телефону за рулем "абсолютно никого не стимулирует". Сейчас штраф за использование во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, составляет 1,5 тысячи рублей.
"Телефон - это прибор, с помощью которого люди не только разговаривают, но и делают фотографии, смотрят их, отсылают сообщения, заходят в соцсети. Все эти манипуляции абсолютно опасны для дорожного движения, а многие водители делают их на ходу", - отметил Лысаков.
"Видимо, надо сделать как в Израиле, где любой предмет в руке, которым "манипулирует" водитель, любое отвлечение от руля на любой гаджет должно наказываться", - добавил законодатель.
Лысаков выступил за то, чтобы в ПДД предусмотреть более высокие штрафы "за манипуляции с различными гаджетами". Депутатам напомнил, что ПДД регулируются постановлением правительства России.
"То есть Министерство внутренних дел должно подготовить соответствующие изменения. В целом это должно быть представлено в виде нового или обновленного пункта Правил дорожного движения. А после этого мы, законодатели, уже предусмотрим ответственность за нарушение этого пункта Правил. Мы эту тему с Госавтоинспекцией обязательно актуализируем. Я думаю что мы с правительством друг друга поймем", - сказал Лысаков.
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Жан ТодтГосавтоинспекцияВячеслав ЛысаковГосдума РФРоссияОбщество
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