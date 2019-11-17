Наказание за использование гаджетов за рулем могут усилить

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков не считает использование мобильных телефонов за рулем одной из основных причин смертельных ДТП в России, но при этом выступает за усиление ответственности за использование водителями гаджетов во время движения.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил РИА Новости, что, по его мнению, основными причинами высокой смертности на российских дорогах являются изъяны в образовании участников дорожного движения, пьяная езда, телефон за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

"У нас по процентам причины ДТП распределяются следующим образом: 6-7% составляют аварии по вине пьяных водителей, около 23% происходят из-за состояния дорожного полотна, то есть отсутствия освещения, ям, ухабов; а примерно 2/3 - из-за личностного фактора: грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), написанных, как у нас говорят, кровью", - сказал Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что в большинстве случаев водитель "в трезвом уме и твердой памяти" просто решает проехать на красный сигнал светофора или объехать автомобильную пробку по встречной полосе. "Поэтому акцент, который делает спецпосланник ООН, не соответствует действительности", - отметил депутат.

При этом Лысаков указал на проблему использования телефонов за рулем.

"Телефоны в руках - это наша беда, но у нас в документах, которые фиксируют ДТП, нет графы о том, что авария произошла из-за того, что в руках водителя был телефон. Но на самом деле это очень опасная вещь", - сказал парламентарий.

Он добавил, что наказание за разговор по телефону за рулем "абсолютно никого не стимулирует". Сейчас штраф за использование во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, составляет 1,5 тысячи рублей.

"Телефон - это прибор, с помощью которого люди не только разговаривают, но и делают фотографии, смотрят их, отсылают сообщения, заходят в соцсети. Все эти манипуляции абсолютно опасны для дорожного движения, а многие водители делают их на ходу", - отметил Лысаков.

"Видимо, надо сделать как в Израиле, где любой предмет в руке, которым "манипулирует" водитель, любое отвлечение от руля на любой гаджет должно наказываться", - добавил законодатель.

Лысаков выступил за то, чтобы в ПДД предусмотреть более высокие штрафы "за манипуляции с различными гаджетами". Депутатам напомнил, что ПДД регулируются постановлением правительства России.