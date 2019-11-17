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РИА Новости

Трамп рассказал об итогах первого этапа медобследования

13:15 17.11.2019 (обновлено: 15:19 17.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него все хорошо со здоровьем.

"Начал первый этап моего ежегодного медицинского обследования. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году", — написал Трамп в твиттере.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала, что Трамп решил пройти диспансеризацию пораньше, чтобы не тратить на это время в следующем году, когда должны состояться президентские выборы.
Последний раз американский лидер проходил медосмотр в феврале. Согласно его результатам состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим". Его вес тогда составил 110,22 килограмма при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 07:56
В Белом доме прокомментировали слухи о состоянии здоровья Трампа
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Дональд ТрампСШАВ мире
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