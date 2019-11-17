Трамп рассказал об итогах первого этапа медобследования

"Начал первый этап моего ежегодного медицинского обследования. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году", — написал Трамп в твиттере .

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала, что Трамп решил пройти диспансеризацию пораньше, чтобы не тратить на это время в следующем году, когда должны состояться президентские выборы.

Последний раз американский лидер проходил медосмотр в феврале. Согласно его результатам состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим". Его вес тогда составил 110,22 килограмма при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.