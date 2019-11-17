Россия поможет Турции в создании истребителя пятого поколения

"У нас есть что предложить нашим турецким партнерам в этой области (создание турецкого истребителя пятого поколения. — Прим. ред.) с точки зрения различных систем. У них также есть большие наработки. Мы можем им серьезно помочь", — сказал Шугаев.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.