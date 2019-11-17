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РИА Новости

Россия поможет Турции в создании истребителя пятого поколения

13:11 17.11.2019 (обновлено: 13:35 17.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПолноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения
Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя — РИА Новости. Россия готова оказать помощь Турции технологиями при создании национального истребителя пятого поколения, сообщил журналистам на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
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"У нас есть что предложить нашим турецким партнерам в этой области (создание турецкого истребителя пятого поколения. — Прим. ред.) с точки зрения различных систем. У них также есть большие наработки. Мы можем им серьезно помочь", — сказал Шугаев.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Дмитрий ШугаевТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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