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РИА Новости

С-400 заступят на боевое дежурство турецкой армии до весны

13:05 17.11.2019 (обновлено: 13:09 17.11.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Зенитная ракетная система С-400 будет поставлена на боевое дежурство турецкой армии до весны 2020 года, до конца 2019 года завершится обучение турецких специалистов, сообщил журналистам на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Контракт на С-400 для Турции выполняется в штатном режиме. До конца года завершим обучение турецких специалистов. К весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все идет по плану", - сказал Шугаев.
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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Дмитрий ШугаевС-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФТурцияРоссияВ мире
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