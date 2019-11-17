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РИА Новости

Украинские корабли, задержанные в Черном море, покинули керченский порт

13:02 17.11.2019 (обновлено: 18:54 17.11.2019)
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© РИА Новости КрымЗадержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
© РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 17 ноя — РИА Новости. Задержанные в прошлом ноябре украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
По информации собеседника агентства, катера и буксир передадут украинской стороне в нейтральных водах.

"Корабли будут идти до точки встречи без какого-либо военного конвоя, вдоль полуострова идут наши территориальные воды и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту", — рассказал РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне одесское издание "Думская" сообщило, что Киев отправил "за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". По информации СМИ, передача произойдет в море, примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины
Вчера, 00:41
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Задержание украинских кораблей

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
На борту малых бронированных катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Российские пограничники задержали нарушителей, суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы. Седьмого сентября их передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать свои корабли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал обратиться с этим вопросом в российское внешнеполитическое ведомство.
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
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Военно-морские силы УкраиныКерчьВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Позорище, возвращают корабли как будто виновные в незаконном захвате
17 ноября, 15:05
ААндрей
210100111
Заодно можно было немножко гуманитарной помощи загрузить в виде покрышек, зеленки, самосвал угля, самосвал дров ну и пару баллонов с газом.
17 ноября, 14:09
maks.chuprin.87
65310000
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