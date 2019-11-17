Украинские корабли, задержанные в Черном море, покинули керченский порт

КЕРЧЬ, 17 ноя — РИА Новости. Задержанные в прошлом ноябре украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

По информации собеседника агентства, катера и буксир передадут украинской стороне в нейтральных водах.

"Корабли будут идти до точки встречи без какого-либо военного конвоя, вдоль полуострова идут наши территориальные воды и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту", — рассказал РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Думская" сообщило, что Киев отправил "за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". По информации СМИ, передача произойдет в море, примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут. Накануне одесское изданиесообщило, что Киев отправил "за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". По информации СМИ, передача произойдет в море, примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Задержание украинских кораблей

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

На борту малых бронированных катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Российские пограничники задержали нарушителей, суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы. Седьмого сентября их передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.