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РИА Новости

Российский самолет-амфибия вылетел в Абхазию для помощи в тушении пожаров

12:52 17.11.2019
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Абхазию для усиления авиационной группировки МЧС России для тушения природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
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Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой территории в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. Замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщал, что в основном горит трава, верхового пожара пока нет.
"Бе-200 вылетел из Ростова-на-Дону для усиления авиагруппировки ведомства на территории Республики Абхазия", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что с 16 ноября местным спасателям помогает тушить природные пожара в горах Абхазии вертолет Ми-8 МЧС России. За прошедшие сутки он совершил 29 сливов, сбросив на очаги пожаров 145 тонн воды. Общая площадь лесных пожаров на территории Абхазии на сегодняшний день – 11 тысяч гектаров.
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Бе-200МЧС РФАбхазияРостов-на-ДонуРоссия
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