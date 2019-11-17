Российский самолет-амфибия вылетел в Абхазию для помощи в тушении пожаров

15 октября, 08:36В Абхазии российскую военную базу подняли по учебной тревоге
Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой территории в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. Замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщал, что в основном горит трава, верхового пожара пока нет.
"Бе-200 вылетел из Ростова-на-Дону для усиления авиагруппировки ведомства на территории Республики Абхазия", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что с 16 ноября местным спасателям помогает тушить природные пожара в горах Абхазии вертолет Ми-8 МЧС России. За прошедшие сутки он совершил 29 сливов, сбросив на очаги пожаров 145 тонн воды. Общая площадь лесных пожаров на территории Абхазии на сегодняшний день – 11 тысяч гектаров.