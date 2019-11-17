Российский самолет-амфибия вылетел в Абхазию для помощи в тушении пожаров

Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой территории в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. Замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщал, что в основном горит трава, верхового пожара пока нет.