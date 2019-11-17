В Китае подтвердили третий случай заболевания легочной чумой

ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Власти китайского автономного района Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия подтвердили еще один случай заболевания человеком легочной чумой

На прошлой неделе администрация района Чаоян города Пекин подтвердила, что у двух жителей аймака (административно-территориальная единица) Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия 12 ноября была выявлена легочная чума, после чего их оперативно доставили на лечение в одну из больниц Пекина.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте комитета по здравоохранению Внутренней Монголии, еще один случай в аймаке Шилин-Гол был выявлен 16 ноября у 55-летнего мужчины. Пациент поступил в окружную больницу уезда Хуадэ с повышенной температурой, медики поставили ему диагноз "легочная чума". Мужчине проводится изолированное лечение, приняты меры по профилактике распространения заболевания. Сообщается, что заболевший 5 ноября употреблял мясо дикого зайца.

Ведомство отметило, что в настоящий момент не выявило связи между этим случаем и двумя предыдущими. Медики также ведут пристальное наблюдение за 28 местными жителями, с которыми контактировал больной, пока у них никаких аномальных симптомов не выявлено. Отмечается, что местное правительство придает крайне серьезное значение профилактической работе и уже приняты эффективные профилактические меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Ранее комитет по вопросам здравоохранения Пекина сообщил, что состояние одного пациента удалось стабилизировать, второй - в крайне тяжелом состоянии, однако медикам удалось остановить дальнейшее прогрессирование болезни. В соответствии с государственными требованиями для предотвращения дальнейшего распространения заболевания, пациенты будут находиться в строгом карантине девять дней под постоянным наблюдением врачей.