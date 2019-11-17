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РИА Новости

Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

12:41 17.11.2019 (обновлено: 15:14 17.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прокомментировал статью французского издания Les Echos о "дедолларизации" российской экономики.
В материале отмечается, что продажа долларов позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший на 17 процентов в 2018 году. С начала же текущего года российская валюта выросла по отношению к доллару на 7,6 процента.

"Французы могут быть довольны, потому что доля доллара упала в пользу французского правительства. Так что они тут являются бенефициарами наравне с немцами", — сказал Голубовский РЕН ТВ.

Эксперт также напомнил, что Минфин намерен снизить долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Об этом ранее заявлял заместитель главы ведомства Владимир Колычев.
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Вчера, 06:29
Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
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