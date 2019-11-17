В Новом Уренгое полицейские вывели из горящего дома более 70 жильцов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полицейские патрульно-постовой службы эвакуировали более 70 человек из жилого дома в Полицейские патрульно-постовой службы эвакуировали более 70 человек из жилого дома в Новом Уренгое , в котором начался пожар, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк

Согласно данным ведомства, сообщение о возгорании в подъезде одного из зданий поступило в дежурную часть около 5 часов утра, после чего на место происшествия выехал полицейский наряд.

"Полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Новый Уренгой Курбан Исламгулов и Антон Баранов эвакуировали более 70 человек из многоквартирного жилого дома, в котором начался пожар... В том время как пожарный расчет ликвидировал возгорание, старшина полиции Курбан Исламгулов и сержант полиции Антон Баранов организовали эвакуацию жильцов", - сообщила официальный представитель МВД.