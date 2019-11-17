В Новом Уренгое полицейские вывели из горящего дома более 70 жильцов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полицейские патрульно-постовой службы эвакуировали более 70 человек из жилого дома в Новом Уренгое, в котором начался пожар, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно данным ведомства, сообщение о возгорании в подъезде одного из зданий поступило в дежурную часть около 5 часов утра, после чего на место происшествия выехал полицейский наряд.
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"Полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Новый Уренгой Курбан Исламгулов и Антон Баранов эвакуировали более 70 человек из многоквартирного жилого дома, в котором начался пожар... В том время как пожарный расчет ликвидировал возгорание, старшина полиции Курбан Исламгулов и сержант полиции Антон Баранов организовали эвакуацию жильцов", - сообщила официальный представитель МВД.
Волк рассказала, что полицейские открыли эвакуационные выходы, поднялись на девятый этаж и начали будить людей. В первую очередь они выводили женщин с детьми. По ее словам, видимость из-за дыма была нулевая.
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