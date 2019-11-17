Зампред российской ЦИК оценил проходящие в Белоруссии выборы

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обстановка на избирательных участках в Белоруссии соответствует избирательному кодексу страны и способствует тому, чтобы выборы в Палату представителей Национального собрания прошли спокойно, а их результаты были приняты и поддержаны населением, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Обстановка на избирательных участках в Белоруссии соответствует избирательному кодексу страны и способствует тому, чтобы выборы в Палату представителей Национального собрания прошли спокойно, а их результаты были приняты и поддержаны населением, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев

Вместе с другими представителями ЦИК РФ он прибыл в Белоруссию для наблюдения за выборами.

"Сегодня я общался с нашими коллегами - теми, кто был утром на открытии избирательных участков. На наш взгляд, все это соответствует тому избирательному кодексу, который есть в Белоруссии, традициям, которые есть в Белоруссии при организации таких больших выборов, как выборы в парламент. Как нам представляется, то, что мы видим - та обстановка, то настроение - они позволят пройти этим выборам спокойно, и результаты этих выборов людьми будут приняты, поняты и поддержаны", - сказал Булаев РИА Новости.

Он добавил, что большое количество избирателей проголосовали досрочно. По его словам, в Белоруссии это "традиция, к которой нужно относиться уважительно".

Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%. На 9.00 (совпадает с мск), за час работы избирательных участков в воскресенье, явка выросла до 37,14%.

Для участия в мониторинге парламентской кампании ЦИК Белоруссии аккредитовал представителей нескольких международных организаций. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств (СНГ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИП) ОБСЕ. Так, по состоянию на 16 ноября от Содружества аккредитацию получили 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 346.