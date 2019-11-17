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РИА Новости

Зампред российской ЦИК оценил проходящие в Белоруссии выборы

12:35 17.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНиколай Булаев
Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обстановка на избирательных участках в Белоруссии соответствует избирательному кодексу страны и способствует тому, чтобы выборы в Палату представителей Национального собрания прошли спокойно, а их результаты были приняты и поддержаны населением, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
Вместе с другими представителями ЦИК РФ он прибыл в Белоруссию для наблюдения за выборами.
Парламентские выборы в Белоруссии
Вчера, 12:10
Миссии ОБСЕ и БДИПЧ считают преждевременным оценивать выборы в Белоруссии
"Сегодня я общался с нашими коллегами - теми, кто был утром на открытии избирательных участков. На наш взгляд, все это соответствует тому избирательному кодексу, который есть в Белоруссии, традициям, которые есть в Белоруссии при организации таких больших выборов, как выборы в парламент. Как нам представляется, то, что мы видим - та обстановка, то настроение - они позволят пройти этим выборам спокойно, и результаты этих выборов людьми будут приняты, поняты и поддержаны", - сказал Булаев РИА Новости.
Он добавил, что большое количество избирателей проголосовали досрочно. По его словам, в Белоруссии это "традиция, к которой нужно относиться уважительно".
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%. На 9.00 (совпадает с мск), за час работы избирательных участков в воскресенье, явка выросла до 37,14%.
Парламентские выборы в Белоруссии
Вчера, 10:12
ЦИК Белоруссии пообещал жестко реагировать на провокации на выборах
Для участия в мониторинге парламентской кампании ЦИК Белоруссии аккредитовал представителей нескольких международных организаций. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств (СНГ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИП) ОБСЕ. Так, по состоянию на 16 ноября от Содружества аккредитацию получили 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 346.
Кроме того, участвовать в мониторинге будут миссии от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В индивидуальном порядке аккредитацию получили сотрудники ЦИК иностранных государств, в том числе России, которых пригласил белорусский Центризбирком, а также дипломаты и независимые наблюдатели. В то же время в Европарламенте заявили, что он принял решение не направлять своих представителей на выборы в Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания
Вчера, 11:43
Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Николай БулаевБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияРоссияВ мире
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