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РИА Новости

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

12:21 17.11.2019 (обновлено: 20:11 17.11.2019)
170819
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Глава государства отнес к таким принципиальным вопросам поставки углеводородов, открытие "как следует" российского рынка для белорусских товаров, снятие барьеров.
"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам... - независимости и суверенитету", - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что никакой конспирологии в переговорах по углублению интеграции с Россией нет, переговорный процесс ведется открыто.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Вчера, 11:47
Лукашенко заявил, что глупо менять конституцию к выборам президента
При этом белорусский лидер считает, что в союзе с Москвой Минску "каждый год подсовывают новые условия". По его словам, они ухудшаются с каждым годом.
"Если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону Россию, да и мы всегда будем приветствовать такой союз", - добавил президент.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
В переводе с белорусского на русский это значит "дай деньги по-братски!!!"
17 ноября, 12:58
Ya Netzke
2363512143
Короче если Россия не удочерит Белоруссию, никакого подписания. А оно нам надо?
17 ноября, 12:49
ЮТЮрий Ткачев
2262802254
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