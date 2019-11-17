Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Президент Белоруссиизаявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.

Глава государства отнес к таким принципиальным вопросам поставки углеводородов, открытие "как следует" российского рынка для белорусских товаров, снятие барьеров.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам... - независимости и суверенитету", - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что никакой конспирологии в переговорах по углублению интеграции с Россией нет, переговорный процесс ведется открыто.

При этом белорусский лидер считает, что в союзе с Москвой Минску "каждый год подсовывают новые условия". По его словам, они ухудшаются с каждым годом.