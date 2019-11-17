Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Глава государства отнес к таким принципиальным вопросам поставки углеводородов, открытие "как следует" российского рынка для белорусских товаров, снятие барьеров.
"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам... - независимости и суверенитету", - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что никакой конспирологии в переговорах по углублению интеграции с Россией нет, переговорный процесс ведется открыто.
При этом белорусский лидер считает, что в союзе с Москвой Минску "каждый год подсовывают новые условия". По его словам, они ухудшаются с каждым годом.
"Если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону Россию, да и мы всегда будем приветствовать такой союз", - добавил президент.