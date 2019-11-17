В Иране на акциях протеста против роста цен на бензин задержали 40 человек

По словам прокурора, задержанным вменяют совершение актов вандализма, а также нападения на сотрудников полиции и нанесение им телесных повреждений. Он добавил, что большинство задержанных не являются жителями Йезда.
16 ноября, 12:59В Иране погиб человек в ходе протестов из-за роста цен на бензин
Как сообщает иранский телеканал Press TV, в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с поддержкой решения властей страны о повышении цен на бензин.
"Главы ветвей власти сели и приняли решение, которое поддержали эксперты. Это решение следует исполнять", - заявил Хаменеи.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.
15 ноября, 12:36Иран ввел квоты на розничные продажи бензина и повысил цены