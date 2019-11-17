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РИА Новости

В Иране на акциях протеста против роста цен на бензин задержали 40 человек

12:19 17.11.2019
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские полицейские
Иранские полицейские
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция иранского города Йезд в центральной части страны задержала 40 человек в ходе протестов, начавшихся из-за повышения цен на бензин, сообщает агентство ISNA со ссылкой на прокурора города.
По словам прокурора, задержанным вменяют совершение актов вандализма, а также нападения на сотрудников полиции и нанесение им телесных повреждений. Он добавил, что большинство задержанных не являются жителями Йезда.
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Как сообщает иранский телеканал Press TV, в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с поддержкой решения властей страны о повышении цен на бензин.
"Главы ветвей власти сели и приняли решение, которое поддержали эксперты. Это решение следует исполнять", - заявил Хаменеи.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.
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