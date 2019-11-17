В ФСВТС рассказали об объеме экспорта российского оружия на Ближний Восток

"На протяжении последних пяти лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения в данный регион находится на уровне двух с лишним миллиардов долларов США в год и составляет от 10 до 20 процентов общего объема экспорта. Доля региона в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения также стабильна и составляет от 10 до 20%", - сказал Шугаев.