В ФСВТС рассказали об объеме экспорта российского оружия на Ближний Восток

ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Россия ежегодно экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму более 2 миллиардов долларов, портфель заказов со странами этого региона составляет от 10 до 20 процентов всего экспорта, сообщил РИА Новости в воскресенье на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"На протяжении последних пяти лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения в данный регион находится на уровне двух с лишним миллиардов долларов США в год и составляет от 10 до 20 процентов общего объема экспорта. Доля региона в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения также стабильна и составляет от 10 до 20%", - сказал Шугаев.
В настоящее время портфель экспортных оборонных заказов России составляет порядка 50 миллиардов долларов.