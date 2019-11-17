Миссии ОБСЕ и БДИПЧ считают преждевременным оценивать выборы в Белоруссии

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Миссия краткосрочных наблюдателей Миссия краткосрочных наблюдателей ОБСЕ и миссия БДИПЧ ОБСЕ считают преждевременным говорить о ходе избирательного процесса на выборах в Палату представителей Национального собрания Белоруссии

"Мы всегда говорим, что есть досрочное голосование, есть день голосования - это лишь верхушка айсберга избирательного процесса в целом. Нас слишком рано говорить что-либо об избирательном процессе, потому что мы хотим иметь полную картину того, что происходит. Потому что я могу что-нибудь сказать про один избирательный участок, но ситуация может полностью отличаться на другом. Поэтому мои наблюдения будут слишком преждевременными", - сказала журналистам глава миссии по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Республике Беларусь БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.

Она отметила, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ приехали в страну ещё до начала голосования, а покинут ее в конце ноября.

В свою очередь специальный координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Белоруссии, Маргарета Седерфельт также сообщила РИА Новости, что пока слишком рано говорить об избирательном процессе.

"У нас есть долгосрочные наблюдатели, прибывшие заранее, чтобы мы могли иметь более полную картину, потому что потом будет заявление по итогам выборов. Слишком рано говорить что-либо о наших ожиданиях от избирательного процесса. Как правило, мы не предсказываем ход выборов, мы не делаем этого и сейчас. Важно иметь всю информацию. Мы делали так в России, мы делаем это здесь (в Белоруссии), мы делаем так в других странах-членах ОБСЕ", - сказала Седерфельт РИА Новости.

Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%. На 9.00 (совпадает с мск), за час работы избирательных участков в воскресенье, явка выросла до 37,14%.

Для участия в мониторинге парламентской кампании ЦИК Белоруссии аккредитовал представителей нескольких международных организаций. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств (СНГ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИП) ОБСЕ. Так, по состоянию на 16 ноября от Содружества аккредитацию получили 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 346.