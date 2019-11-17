Ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к С-400, заявили в ФСВТС

ДУБАЙ, 17 ноя — РИА Новости. Несколько стран Ближнего Востока проявляют интерес к зенитной ракетной системе С-400, сообщила в воскресенье РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева на выставке в Дубае.
"К данной системе проявляют интерес несколько стран Ближнего Востока. Обращения всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", — сказала Воробьева.