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РИА Новости

Ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к С-400, заявили в ФСВТС

12:08 17.11.2019 (обновлено: 22:33 17.11.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя — РИА Новости. Несколько стран Ближнего Востока проявляют интерес к зенитной ракетной системе С-400, сообщила в воскресенье РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева на выставке в Дубае.
"К данной системе проявляют интерес несколько стран Ближнего Востока. Обращения всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", — сказала Воробьева.
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Ближний ВостокС-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияВ мире
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