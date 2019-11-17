ФСВТС: Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по производству АК-103

ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-103, эта тема затрагивалась на недавних переговорах двух стран, сообщила в воскресенье РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева на выставке в Дубае.
"В настоящее время саудовской стороной осуществляются переговоры по вопросу лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103. Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договоренности, касающиеся практической реализации проекта", - сказала Воробьева.
Она подчеркнула, что о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контракта.