ФСВТС: Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по производству АК-103

"В настоящее время саудовской стороной осуществляются переговоры по вопросу лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103. Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договоренности, касающиеся практической реализации проекта", - сказала Воробьева.

Она подчеркнула, что о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контракта.