Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400

Она также отметила, что интерес к российской С-400 проявляют еще несколько стран Ближнего Востока.

"Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", — сказала собеседница агентства.

С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность его действия — 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.