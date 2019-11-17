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РИА Новости

Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400

12:05 17.11.2019 (обновлено: 13:46 17.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ДУБАЙ, 17 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", подписанного в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
Она также отметила, что интерес к российской С-400 проявляют еще несколько стран Ближнего Востока.

"Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке", — сказала собеседница агентства.

С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность его действия — 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
94426015141638
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С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФСаудовская АравияРоссияВ мире
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Видимо Эрдоган протестировал «невидимость» F-35 которые есть у Турции в количестве 2 штук, только что поставленными им с-400. Теперь наверно все на ближнем востоке поняли F-35 легкая добыча для с-400))). Видимо Пентагон не зря тоже решил финансировать новый истребитель 5 поколения, взамен F-35
17 ноября, 15:10
РСРоман Славянский
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У Турции, 2шт F-35. Просто заведомо ложная информация. Их летчиков приехавших обучаться, отправили назад, отказав в обучении и поставках самолетов. Ни обслуживать их, ни летать на них, а тем более иметь нет возможности.
17 ноября, 15:39
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