В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Среди основных причин смертности при ДТП — недостаточная образованность самих пешеходов, заявил RT глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев, комментируя заявление спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодта.
По словам Канаева, многие люди не знают, как правильно переходить дорогу. При этом эксперт не считает, что образование водителей напрямую влияет на рост смертности при ДТП.
Руководитель ФАР также отметил повышение уровня безопасности на российских магистралях.
"Эта тенденция прослеживается невооруженным глазом, даже не надо смотреть на статистику ГИБДД. Хоть и говорят, что статистика — вещь упрямая, специалисты знают, что статистика зависит от многих факторов, от того, как будут считать. <...> Динамика безопасности на дорогах в любом случае положительная. Не все так плохо", — заключил Канаев.
Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил, что высокая смертность на российских дорогах обусловлена изъянами в образовании водителей и пешеходов, а также ездой за рулем в пьяном виде, использованием водителями телефонов и недостатками в правовом преследовании нарушителей. Чиновник также отметил усилия Минтранса, Минздрава и МВД в решении проблем безопасности движения.
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