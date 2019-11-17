В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности при ДТП в России

"Эта тенденция прослеживается невооруженным глазом, даже не надо смотреть на статистику ГИБДД. Хоть и говорят, что статистика — вещь упрямая, специалисты знают, что статистика зависит от многих факторов, от того, как будут считать. <...> Динамика безопасности на дорогах в любом случае положительная. Не все так плохо", — заключил Канаев.