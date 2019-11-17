Оператор "Джокера" получил главный приз на фестивале в Польше

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Оператор Лоуренс Шер и режиссер Тодд Филлипс получили приз фестиваля кинооператорского искусства EnergaCamerimage в Польше, сообщает Variety.
Жюри присудило Шеру "золотую лягушку", главную награду смотра, за фильм "Джокер", "пессимистичная сюжетная линия" которого "выводит зрителей из состояния равновесия".
"Серебряную лягушку" получил оператор Сезар Шарлони за работу над драмой "Два папы" с Энтони Хопкинсом и Джонатоном Прайсом, а "бронзовую лягушку" — Владимир Смутны за съемки черно-белой ленты "Раскрашенная птица" режиссера Вацлава Мархоула.
Приз зрительских симпатий также достался "Джокеру".
EnergaCamerimage — крупнейший в мире фестиваль кинооператорского искусства, в котором принимают на расмотрение жюри художественные и документальные фильмы, ролики и музыкальные клипы. В этом году он проходил в 27-й раз с 9 по 16 ноября в польском городе Торунь.