Оператор "Джокера" получил главный приз на фестивале в Польше

"Серебряную лягушку" получил оператор Сезар Шарлони за работу над драмой "Два папы" с Энтони Хопкинсом и Джонатоном Прайсом, а "бронзовую лягушку" — Владимир Смутны за съемки черно-белой ленты "Раскрашенная птица" режиссера Вацлава Мархоула.

EnergaCamerimage — крупнейший в мире фестиваль кинооператорского искусства, в котором принимают на расмотрение жюри художественные и документальные фильмы, ролики и музыкальные клипы. В этом году он проходил в 27-й раз с 9 по 16 ноября в польском городе Торунь.