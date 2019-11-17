В Сочи подросток погиб, врезавшись в дерево на автомобиле

СОЧИ, 17 ноя - РИА Новости. Водитель-подросток погиб в Сочи, врезавшись в дерево на иномарке, два его несовершеннолетних пассажира попали в больницу, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. По предварительным данным, 16-летний водитель "Мерседеса" превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр, затем пробил металлическое ограждение и врезался в дерево.
"В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, двое его несовершеннолетних пассажира с травмами были доставлены в больницу", - пояснил представитель ведомства.
Полиция проводит проверку по данному факту, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.