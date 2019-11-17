СК начал проверку после отравления трех человек в Подмосковье

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства смерти трех человек в общежитии Одинцово, которые, по предварительным данным, выпили неизвестную жидкость из найденной на свалке бутылки, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Как сообщает ведомство, 17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1963 годов рождения. Также из общежития в городскую больницу были доставлены трое мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения, один из которых скончался при оказании медпомощи. По данному факту организована доследственная проверка.
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"По предварительным данным следствия, накануне один из мужчин нашел на мусорной свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой потерпевшие употребили... В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята бутылка с неустановленной жидкостью, содержимое которой будет направлено на химическую экспертизу", - говорится в сообщении.
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