СК начал проверку после отравления трех человек в Подмосковье

Как сообщает ведомство, 17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1963 годов рождения. Также из общежития в городскую больницу были доставлены трое мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения, один из которых скончался при оказании медпомощи. По данному факту организована доследственная проверка.