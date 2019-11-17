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РИА Новости

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

11:52 17.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
В настоящее время на заводе Иркут (Иркутск) собираются первые опытные самолеты МС-21. Мощности завода предполагают выпуск не более 70 самолетов в год.
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"Мы рассматривает возможность международной кооперации по самолету МС-21. Наша задача - довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц", - сказал Слюсарь.
По его словам, на международном рынке есть интересные компании, технически оснащенные, в частности, в композитном производстве.
"Поэтому мы с интересом смотрим на международную кооперацию с привлечением к производству самолетов подобных компаний", - сказал руководитель ОАК.
При этом он подчеркнул, что конкуренция в этой области очень большая, "поэтому наша задача - быть с ними на равных".
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
22 октября, 15:48Саммит и Экономический форум Россия – Африка
ОАК готова рассмотреть варианты промышленной кооперации в Африке
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МС-21Объединенная авиастроительная корпорацияИркут (корпорация)Юрий СлюсарьРоссияДубай (город)Экономика
Популярные комментарии
Вы их хотя бы 20 штук за год сделайте и докажите, что они в эксплуатации будут эффективны в лучшую сторону, чем суперджеты. Тогда и об увеличении объема производства стоит заикаться.
17 ноября, 12:00
Павел Иванов
1110003
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