ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

В настоящее время на заводе Иркут (Иркутск) собираются первые опытные самолеты МС-21. Мощности завода предполагают выпуск не более 70 самолетов в год.

"Мы рассматривает возможность международной кооперации по самолету МС-21. Наша задача - довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц", - сказал Слюсарь.

По его словам, на международном рынке есть интересные компании, технически оснащенные, в частности, в композитном производстве.

"Поэтому мы с интересом смотрим на международную кооперацию с привлечением к производству самолетов подобных компаний", - сказал руководитель ОАК.