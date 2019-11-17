ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
В настоящее время на заводе Иркут (Иркутск) собираются первые опытные самолеты МС-21. Мощности завода предполагают выпуск не более 70 самолетов в год.
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"Мы рассматривает возможность международной кооперации по самолету МС-21. Наша задача - довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц", - сказал Слюсарь.
По его словам, на международном рынке есть интересные компании, технически оснащенные, в частности, в композитном производстве.
"Поэтому мы с интересом смотрим на международную кооперацию с привлечением к производству самолетов подобных компаний", - сказал руководитель ОАК.
При этом он подчеркнул, что конкуренция в этой области очень большая, "поэтому наша задача - быть с ними на равных".