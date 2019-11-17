На границе сектора Газа возобновили работу все КПП

ГАЗА, 17 ноя - РИА Новости. Все контрольно-пропускные пункты на границе Все контрольно-пропускные пункты на границе сектора Газа возобновили свою работу после пятидневного перерыва, сообщило палестинское пограничное управление.

"Израильская сторона открыла все пропускные пункты в сектор Газа: Бейт Ханун (Эрез) и Карм Абусалим (Керем Шалом) после пятидневного закрытия", - говорится в заявлении для прессы пограничного управления.

Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты в сектор Газа и ограничил въезд в палестинский анклав в минувший вторник, с началом крупнейшего за последние месяцы обострения, которое началось после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.

По данным израильских военных, за 50 часов вооруженного противостояния по израильской территории было выпущено порядка 450 ракет кустарного производства, большинство из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".