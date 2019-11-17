Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T11:50Z
https://ria.ru/20191117/1561036169.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153268/97/1532689783_0:164:2951:1824_1036x0_80_0_0_9a4302762cee0daf522c9eb9b9e58ea8.jpg
РИА Новости

На границе сектора Газа возобновили работу все КПП

11:50 17.11.2019
212
© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкСектор Газа
Сектор Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Сектор Газа. Архивное фото
ГАЗА, 17 ноя - РИА Новости. Все контрольно-пропускные пункты на границе сектора Газа возобновили свою работу после пятидневного перерыва, сообщило палестинское пограничное управление.
"Израильская сторона открыла все пропускные пункты в сектор Газа: Бейт Ханун (Эрез) и Карм Абусалим (Керем Шалом) после пятидневного закрытия", - говорится в заявлении для прессы пограничного управления.
Военные ХАМАС в Секторе Газа
14 ноября, 12:06
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты в сектор Газа и ограничил въезд в палестинский анклав в минувший вторник, с началом крупнейшего за последние месяцы обострения, которое началось после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
По данным израильских военных, за 50 часов вооруженного противостояния по израильской территории было выпущено порядка 450 ракет кустарного производства, большинство из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Израильская армия наносила удары по объектам "Исламского джихада". Власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, в числе которых были мирные жители. Более сотни жителей палестинского анклава получили ранения.
Ракетный обстрел Израилем сектора Газа
16 ноября, 07:06
Израильская армия атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
000001
Обсудить 0
Сектор ГазаИзраильВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Израиль сохраняет за собой свободу действий в Газе, заявил Нетаньяху
Израильские военнослужащие
Израильские военные нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран
Ракетный обстрел Израилем сектора Газа
Израильская армия атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания
Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
Жители Пхеньяна
В Пхеньяне резолюцию ООН по правам человека в КНДР назвали провокацией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал Израиль ускорить расследование убийства семьи палестинцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко заявил, что глупо менять конституцию к выборам президента
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
В ФСВТС рассказали об объеме экспорта российского оружия на Ближний Восток
Иранские полицейские
В Иране на акциях протеста против роста цен на бензин задержали 40 человек
Парламентские выборы в Белоруссии
Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в Минске посетила участок на парламентских выборах
Ракеты израильской системы ПРО Железный купол
Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Автомобиль с детьми упал в Фонтанку. 16 ноября 2019
Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля рассказал подробности ЧП
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"
Город Айн-Исса на севере провинции Ракка
Российские военные раздали более десяти тонн продуктов жителям Ракки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Лента новостейМолния