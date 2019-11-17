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РИА Новости

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в Минске посетила участок на парламентских выборах

11:46 17.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Парламентские выборы в Белоруссии
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Глава миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Республике Беларусь БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер посетила один из избирательных участков в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Йонкер в воскресенье утром прибыла на участок 699, расположенный в здании общежития Минского тракторного завода. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ осмотрела участок, последила за ходом избирательного процесса, а также задала членам комиссии вопросы относительно выборного процесса.
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии в воскресенье проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания
Вчера, 11:43
Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.
Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным признается кандидат, который получил наибольшее число голосов.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ОБСЕБелоруссияВ мире
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