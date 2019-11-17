Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в Минске посетила участок на парламентских выборах

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Глава миссии по наблюдению за Глава миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Республике Беларусь БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер посетила один из избирательных участков в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Йонкер в воскресенье утром прибыла на участок 699, расположенный в здании общежития Минского тракторного завода. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ осмотрела участок, последила за ходом избирательного процесса, а также задала членам комиссии вопросы относительно выборного процесса.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии в воскресенье проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).

Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.