Замглавы Минобороны встретился с вице-премьером Таиланда

По информации ведомства, встреча состоялась на полях шестого совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс".

"В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-таиландского взаимодействия в военной области, в том числе в рамках многостороннего сотрудничества по линии Россия-АСЕАН", - сказали в Минобороны.