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РИА Новости

Замглавы Минобороны встретился с вице-премьером Таиланда

11:46 17.11.2019 (обновлено: 11:47 17.11.2019)
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил с вице-премьером Королевства Таиланд Правитом Вонгсуваном перспективы развития российско-таиландского взаимодействия в военной области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По информации ведомства, встреча состоялась на полях шестого совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс".
"В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-таиландского взаимодействия в военной области, в том числе в рамках многостороннего сотрудничества по линии Россия-АСЕАН", - сказали в Минобороны.
Также Фомин провел встречу с министром обороны Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом.
"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - добавили в министерстве.
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Правит ВонгсуванМинистерство обороны РФАлександр ФоминРоссияТаиландБезопасностьВ мире
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