Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал в воскресенье на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) на одном из избирательных участков в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Глава белорусского государства сделал свой выбор на избирательном участке, который расположен в здании Белорусского госуниверситета физической культуры. Лукашенко традиционно на выборах голосует здесь.
По данному округу баллотируется шесть кандидатов в депутаты, среди них есть и представители оппозиции, а также одна женщина. Белорусскому президенту предстояло сделать выбор из следующих претендентов: двое беспартийных, члены Либерально-демократической партии, партии левых "Справедливый мир", Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии "Грамада".
По прибытии Лукашенко на избирательный участок президента встретили глава его администрации, ректор вуза, председатель участковой комиссии, ему вручили букет цветов. Президент поприветствовал членов комиссии, наблюдателей, получил бюллетень и удалился в кабинку для голосования. Затем в присутствии десятков теле- и фотожурналистов опустил бюллетень в урну для голосования.
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%. На 9.00 (совпадает с мск), за час работы избирательных участков в воскресенье, явка выросла до 37,14%.