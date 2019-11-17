Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал в воскресенье на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) на одном из избирательных участков в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Глава белорусского государства сделал свой выбор на избирательном участке, который расположен в здании Белорусского госуниверситета физической культуры. Лукашенко традиционно на выборах голосует здесь.

По данному округу баллотируется шесть кандидатов в депутаты, среди них есть и представители оппозиции, а также одна женщина. Белорусскому президенту предстояло сделать выбор из следующих претендентов: двое беспартийных, члены Либерально-демократической партии, партии левых "Справедливый мир", Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии "Грамада".

По прибытии Лукашенко на избирательный участок президента встретили глава его администрации, ректор вуза, председатель участковой комиссии, ему вручили букет цветов. Президент поприветствовал членов комиссии, наблюдателей, получил бюллетень и удалился в кабинку для голосования. Затем в присутствии десятков теле- и фотожурналистов опустил бюллетень в урну для голосования.