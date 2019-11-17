В Пхеньяне резолюцию ООН по правам человека в КНДР назвали провокацией

СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Резолюция ООН, осуждающая нарушения прав человека в КНДР, является провокацией, говорится в заявлении МИД республики.
"Третий комитет 74-й сессии Генассамблеи ООН под давлением принял резолюцию о нарушениях прав человека в КНДР. Мы без сомнений полагаем эту резолюцию... необдуманной политической провокацией враждебных сил, которая ставит целью насильно и полностью уничтожить наш государственный строй, и строго осуждаем ее", - заявил МИД КНДР.
В заявлении также говорится, что ООН является "марионеткой", действующей по указанию США, что в очередной раз было доказано фактом принятия резолюции.
По заявлению МИД КНДР, хотя еще недавно казалось, что намерение США уменьшить масштаб учений с Южной Кореей указывает на стремление к диалогу и снижению напряженности, данная резолюция со всей ясностью показала, что США по-прежнему "мечтают разрушить государственный строй" КНДР.
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам 14 ноября принял резолюцию, призывающую к КНДР ответственности за грубые нарушения прав человека. Документ принимается уже 15-й год подряд. Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН одобрит его в следующем месяце.
Как сообщило агентство Рёнхап, посол КНДР в ООН Ким Сон заявил, что резолюция не имеет ничего общего с подлинной защитой прав человека, а предполагаемые нарушения были сфабрикованы северокорейцами, которые бежали из страны после совершения преступлений.
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