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РИА Новости

Более 20% зарегистрированных в России белорусов проголосовали досрочно

11:27 17.11.2019 (обновлено: 11:28 17.11.2019)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Избирательные участки в РФ для голосования на парламентских выборах Белоруссии открылись штатно, при этом более 20% зарегистрированных в России граждан республики проголосовали досрочно, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского посольства Олег Мазуро.
"У нас в России избирательные участки открыты в трех городах - Москва, Санкт-Петербург, Калининград. Голосование идет в спокойном режиме, люди приходят, голосуют. Во время досрочного голосования проголосовало где-то более 20% от зарегистрированных в России избирателей. Участки открыты до восьми часов вечера, и какая-то информация по активности голосующих будет ближе к вечеру", - сказал Мазуро.
Парламентские выборы в Белоруссии
Вчера, 10:52
ЦИК Белоруссии отметил спокойную обстановку на выборах парламент
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46.
Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным признается кандидат, который получил наибольшее число голосов.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019БелоруссияРоссияВ мире
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