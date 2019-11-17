Более 20% зарегистрированных в России белорусов проголосовали досрочно

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Избирательные участки в РФ для голосования на Избирательные участки в РФ для голосования на парламентских выборах Белоруссии открылись штатно, при этом более 20% зарегистрированных в России граждан республики проголосовали досрочно, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского посольства Олег Мазуро.

"У нас в России избирательные участки открыты в трех городах - Москва, Санкт-Петербург, Калининград. Голосование идет в спокойном режиме, люди приходят, голосуют. Во время досрочного голосования проголосовало где-то более 20% от зарегистрированных в России избирателей. Участки открыты до восьми часов вечера, и какая-то информация по активности голосующих будет ближе к вечеру", - сказал Мазуро.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46.