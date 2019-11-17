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РИА Новости

Снега в Москве не будет до конца ноября, сообщил синоптик

10:59 17.11.2019 (обновлено: 22:17 17.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКрымская набережная в Москве
Крымская набережная в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Крымская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. По-марсиански пыльная погода при устойчивых морозах и бесснежье сохранится в Москве до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил агентству, что в четверг, 21 ноября, в Москву придет климатическая, или метеорологическая, зима, в столице установятся минусовые температуры.
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"С четверга до выходных ожидается исключительно ясная погода. Такое усиление морозов на фоне малооблачной погоды образует такой марсианский пейзаж: земля не прибита будет снегом, будет пыль. То есть такая марсианская погода: в воздухе будет пыль летать, хотя и ветер будет штилевой", — описал он картину.
Тишковец отметил, что такая погода сохранится в столице до конца месяца. "Такой период малооблачной погоды продержится до конца месяца: период бесснежья и невероятной засушливости при минусовых температурах", — сказал он.
Синоптик также отметил, что зимний антураж и снег появятся в Москве с приходом календарной зимы 1 декабря. "Снежный покров, по моим подсчетам, ляжет с приходом календарной зимы, то есть 1 декабря. Ляжет снежок, и более-менее станет похоже на начало зимы, появится такой зимний антураж", — рассказал специалист.
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