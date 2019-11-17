Снега в Москве не будет до конца ноября, сообщил синоптик

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. По-марсиански пыльная погода при устойчивых морозах и бесснежье сохранится в Москве до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец. По-марсиански пыльная погода при устойчивых морозах и бесснежье сохранится в Москве до конца ноября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"

Ранее синоптик сообщил агентству, что в четверг, 21 ноября, в Москву придет климатическая, или метеорологическая, зима, в столице установятся минусовые температуры.

"С четверга до выходных ожидается исключительно ясная погода. Такое усиление морозов на фоне малооблачной погоды образует такой марсианский пейзаж: земля не прибита будет снегом, будет пыль. То есть такая марсианская погода: в воздухе будет пыль летать, хотя и ветер будет штилевой", — описал он картину.

Тишковец отметил, что такая погода сохранится в столице до конца месяца. "Такой период малооблачной погоды продержится до конца месяца: период бесснежья и невероятной засушливости при минусовых температурах", — сказал он.