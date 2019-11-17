Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T10:56Z
https://ria.ru/20191117/1561035416.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:0:3337:1878_1036x0_80_0_0_69cb6c53a0ee702d677d1ca9641d480d.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Саратовом

10:56 17.11.2019
1158
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние четверых пострадавших при взрыве газа в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области оценивается от средней степени тяжести до тяжелого, сообщил РИА Новости в воскресенье начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Здание хирургического корпуса Амурской областной детской клинической больницы, где были проведены операции пострадавшим во время стрельбы в колледже Благовещенска
Вчера, 08:44
Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
По предварительным данным следствия, в воскресенье утром произошло обрушение жилого одноэтажного дома в поселке Пробуждение города Энгельса, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. По данному факту проводится проверка. В главке МЧС по региону сообщали, что все четверо пострадавших госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
"Трое взрослых и один ребенок госпитализированы в Энгельсскую городскую больницу и ожоговый центр в Саратове. Состояние (пострадавших) - от тяжелого до среднетяжелого. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.
000400
Обсудить 0
ЭнгельсСаратовская областьСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета у офиса авиакомпании Когалымавиа - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
В СК сообщили возможную причину взрыва в доме под Саратовом
Автомобиль с детьми упал в Фонтанку. 16 ноября 2019
Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля рассказал подробности ЧП
Пожарный
Под Саратовом при взрыве газа в жилом ангаре пострадали четыре человека
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Автомобили полиции
В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине отменили предельный уровень тарифов на теплоснабжение
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье три человека погибли после употребления неизвестной жидкости
Похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон
Сотрудник полиции
СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Полиция
В Москве случайные собутыльники ограбили бизнесмена на сто тысяч долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Лента новостейМолния