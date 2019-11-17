Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Саратовом

САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние четверых пострадавших при взрыве газа в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области оценивается от средней степени тяжести до тяжелого, сообщил РИА Новости в воскресенье начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
По предварительным данным следствия, в воскресенье утром произошло обрушение жилого одноэтажного дома в поселке Пробуждение города Энгельса, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. По данному факту проводится проверка. В главке МЧС по региону сообщали, что все четверо пострадавших госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
"Трое взрослых и один ребенок госпитализированы в Энгельсскую городскую больницу и ожоговый центр в Саратове. Состояние (пострадавших) - от тяжелого до среднетяжелого. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.