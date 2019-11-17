Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Саратовом

По предварительным данным следствия, в воскресенье утром произошло обрушение жилого одноэтажного дома в поселке Пробуждение города Энгельса, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. По данному факту проводится проверка. В главке МЧС по региону сообщали, что все четверо пострадавших госпитализированы в удовлетворительном состоянии.