Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T14:53Z
https://ria.ru/20191117/1561035385.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4331d30f376f1a406cd3f0d7631edd34.jpg
РИА Новости

На Украине отменили предельный уровень тарифов на теплоснабжение

10:55 17.11.2019 (обновлено: 14:53 17.11.2019)
5404
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Кабинет министров Украины отменил решение об установлении предельных тарифов на теплоснабжение и на горячую воду, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
В июне правительство Украины установило предельные тарифы на теплоснабжение и определило предельный уровень в 1,4 тысячи гривен (57 долларов по нынешнему курсу НБУ) за Гкал. Также было принято решение ввести предельные тарифы на горячую воду в размере 83 гривен (около 3,4 доллара) за кубометр для помещений, оборудованных полотенцесушителем, и 75 гривен (около 3,09 доллара) за кубометр — без полотенцесушителя.
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
23 октября, 16:24
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически не обоснованных ставок на тарифы", — говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 года составлял 1807 гривен (74,5 доллара) за одну Гкал, а введение меньшего тарифа привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов на семь миллиардов гривен (около 290 миллионов долларов).
В одном из гипермаркетов
9 октября, 04:21
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
6911966411
Обсудить 3
Нацбанк УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Следующий шаг за народом Нэзалежной, предлагаю народу отпустить пинок такому правительству
17 ноября, 13:21
ИИИсай Исаев
650001
Рекомендуем
Денежные купюры Украины
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
В Совфеде прокомментировали слова Климкина об успехе Путина в Донбассе
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Украинские корабли, задержанные в Черном море, покинули керченский порт
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
Банкноты номиналом пять долларов США
Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара
Владимир Вятрович
Как "главный русофоб Украины" вернулся во власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Автомобиль с детьми упал в Фонтанку. 16 ноября 2019
Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля рассказал подробности ЧП
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Флаги стран-участниц Нормандского формата
В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Лента новостейМолния