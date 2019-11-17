На Украине отменили предельный уровень тарифов на теплоснабжение

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Украины отменил решение об установлении предельных тарифов на теплоснабжение и на горячую воду, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В июне правительство Украины установило предельные тарифы на теплоснабжение и определило предельный уровень в 1,4 тысячи гривен (57 долларов по нынешнему курсу НБУ) за Гкал. Также было принято решение ввести предельные тарифы на горячую воду в размере 83 гривен (около 3,4 доллара) за кубометр для помещений, оборудованных полотенцесушителем, и 75 гривен (около 3,09 доллара) за кубометр — без полотенцесушителя.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически не обоснованных ставок на тарифы", — говорится в сообщении.