Глава миссии наблюдателей ОБСЕ посетила избирательный участок в Минске

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Белоруссии Маргарета Седерфельт и глава делегации наблюдателей ПА ОБСЕ Дитмир Бушати посетили один из избирательных участков в Минске , ознакомившись с процессом голосования, передает корреспондент РИА Новости.

Седерфельт и Бушати посетили избирательный участок 463 в Минском государственном музыкальном колледже. Члены избирательной комиссии сначала попросили у наблюдателей удостоверения личности, внесли из в список посетивших участок, после чего представители ОБСЕ осмотрели избирательные кабинки, урны для голосования, а также поинтересовались у председателя избирательной комиссии о ходе голосования, о количестве людей на его участке, принявших участие в досрочном голосовании, а также о том, есть ли какие-либо трудности с избирательным процессом.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.

Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).

Семнадцатого ноября в Белоруссии время работы участков для голосования - с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.