Названы первые симптомы рака легких

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В большинстве случаев В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях, сообщает портал " Медикфорум ".

Тем не менее эксперты советуют обратить внимание на предупреждающие симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии.

Одними из первых поводов посетить врача являются затрудненное дыхание и приступы кашля, которые люди склонны принимать за обычную простуду. Среди других симптомов — постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, возникающие при дыхании боли в груди, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.