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РИА Новости

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

10:24 17.11.2019 (обновлено: 16:06 17.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По словам метеоролога, в понедельник — вторник в городе будет сохраняться пасмурная погода, возможны моросящий дождь, дымка и туман.

"В понедельник ночью будет плюс три-пять в Москве, один-шесть — в Подмосковье. Днем — плюс пять-семь, в Подмосковье — от трех до восьми. Во вторник ночью ожидается три-пять градусов выше нуля, один-шесть — по области, днем — четыре-шесть в Москве, по области — от двух до семи", — уточнил собеседник агентства.

Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец. При этом днем 20 ноября столбики термометров опустятся до ноля — плюс двух градусов.

"Вечером уже установится устойчивый минус, и вся эта моросящая влага будет подмерзать вечером в среду. Соответственно, это гололедица и начало заморозков. <...> И как раз 21 ноября, с опозданием на 11 суток, в Москве начнется климатическая зима. Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью минус два-семь, днем ноль", — рассказал он.

Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти. К выходным ночные температуры могут опуститься уже до минус десяти: будет холоднее, чем положено.
При этом по-настоящему снежная зима в Москву придет только 1 декабря, сообщил Тишковец: до тех пор в столице будут сохраняться малооблачная погода и засушливость, несмотря на минусовые температуры.
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