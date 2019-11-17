МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, в понедельник — вторник в городе будет сохраняться пасмурная погода, возможны моросящий дождь, дымка и туман.
"В понедельник ночью будет плюс три-пять в Москве, один-шесть — в Подмосковье. Днем — плюс пять-семь, в Подмосковье — от трех до восьми. Во вторник ночью ожидается три-пять градусов выше нуля, один-шесть — по области, днем — четыре-шесть в Москве, по области — от двух до семи", — уточнил собеседник агентства.
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец. При этом днем 20 ноября столбики термометров опустятся до ноля — плюс двух градусов.
"Вечером уже установится устойчивый минус, и вся эта моросящая влага будет подмерзать вечером в среду. Соответственно, это гололедица и начало заморозков. <...> И как раз 21 ноября, с опозданием на 11 суток, в Москве начнется климатическая зима. Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью минус два-семь, днем ноль", — рассказал он.
Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти. К выходным ночные температуры могут опуститься уже до минус десяти: будет холоднее, чем положено.
При этом по-настоящему снежная зима в Москву придет только 1 декабря, сообщил Тишковец: до тех пор в столице будут сохраняться малооблачная погода и засушливость, несмотря на минусовые температуры.