Экс-мэр Магаса намерен спасти медведей из крымского зоопарка

Ранее сообщалось, что летом 2019 года Цечоев перевез в Ингушетию трех медведей, которых хозяин придорожного трактира на трассе в Оренбургской области запер в клетке и выставил на продажу. В начале августа медведей, которые, по словам Цечоева, находились в очень плохом физическом состоянии, доставили в Магас и поселили в просторных вольерах, где им обеспечивались уход и питание. В середине сентября Цечоев покинул должность мэра Магаса, после этого сообщалось, что медведей перевезли в Карачаево-Черкесию.