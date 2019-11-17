Экс-мэр Магаса намерен спасти медведей из крымского зоопарка

НАЛЬЧИК, 17 ноя - РИА Новости. Бывший мэр столицы Ингушетии Магаса Беслан Цечоев собирается спасти 30 медведей, от которых планирует избавиться владелец зоопарка из Крыма.
Ранее владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".
"Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей", - написал Цечоев в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Ранее сообщалось, что летом 2019 года Цечоев перевез в Ингушетию трех медведей, которых хозяин придорожного трактира на трассе в Оренбургской области запер в клетке и выставил на продажу. В начале августа медведей, которые, по словам Цечоева, находились в очень плохом физическом состоянии, доставили в Магас и поселили в просторных вольерах, где им обеспечивались уход и питание. В середине сентября Цечоев покинул должность мэра Магаса, после этого сообщалось, что медведей перевезли в Карачаево-Черкесию.