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РИА Новости

Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 9.00 составила 37,14%

10:19 17.11.2019 (обновлено: 11:17 17.11.2019)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
Выборы в Белоруссии
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Явка на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии на 9.00 17 ноября составила 37,14%, заявила в воскресенье глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
"Первый час работы наших избирательных комиссий, нам поступили данные на 9 часов утра. Итак, на 9 часов утра проголосовало 37,14% избирателей", - заявила Ермошина журналистам.
По данным главы ЦИК, наиболее высокий процент явки на данный момент показывает Могилевская область - 41,36%, затем - Гомельская (40,83%). В Витебской области по состоянию на 9.00 проголосовали 38,63% избирателей, в Минской - 39,6%, в Брестской - 35,14%, в Гродненской - 37,43%. В Минске этот показатель составляет 29,53%.
Выборы в Палату представителей проходят в Белоруссии 17 ноября. Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей.
Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет 513 человек. Причем на нынешних парламентских выборах аккредитовано более тысячи международных наблюдателей, что является рекордом для страны за последние десять лет.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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