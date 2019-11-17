Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 9.00 составила 37,14%

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Явка на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии на 9.00 17 ноября составила 37,14%, заявила в воскресенье глава ЦИК Явка на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии на 9.00 17 ноября составила 37,14%, заявила в воскресенье глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

"Первый час работы наших избирательных комиссий, нам поступили данные на 9 часов утра. Итак, на 9 часов утра проголосовало 37,14% избирателей", - заявила Ермошина журналистам.

По данным главы ЦИК, наиболее высокий процент явки на данный момент показывает Могилевская область - 41,36%, затем - Гомельская (40,83%). В Витебской области по состоянию на 9.00 проголосовали 38,63% избирателей, в Минской - 39,6%, в Брестской - 35,14%, в Гродненской - 37,43%. В Минске этот показатель составляет 29,53%.

Выборы в Палату представителей проходят в Белоруссии 17 ноября. Досрочное голосование завершилось 16 ноября, за пять дней досрочного голосования на участки по всей стране пришли 35,77% избирателей.