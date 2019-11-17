В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Жительница поселка Ясное демонстрирует осколки снаряда, найденные на месте обстрела, в поселке Ясное Донецкой области

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК также заявили о 11 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 11 раз ", - сказал представитель ведомства.

По территории республики выпущено 24 мины калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики. Повреждения получили четыре дома.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.