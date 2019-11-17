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РИА Новости

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:18 17.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Ясное демонстрирует осколки снаряда, найденные на месте обстрела, в поселке Ясное Донецкой области
Жительница поселка Ясное демонстрирует осколки снаряда, найденные на месте обстрела, в поселке Ясное Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК также заявили о 11 нарушениях режима прекращения огня.
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16 ноября, 14:33
В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах района отвода сил в Донбассе
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 11 раз ", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 24 мины калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики. Повреждения получили четыре дома.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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