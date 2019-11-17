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РИА Новости

ЦИК Белоруссии пообещал жестко реагировать на провокации на выборах

10:12 17.11.2019 (обновлено: 11:17 17.11.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Парламентские выборы в Белоруссии
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что власти будут жестко реагировать на возможные провокации на избирательных участках во время проведения парламентских выборов в стране.
"Жестко (будем реагировать - ред.). Мы в любом случае не позволим, чтобы наши участковые комиссии обижали и обижали наших избирателей", - сказала глава белорусского ЦИК журналистам.
Выборы в Белоруссии
Вчера, 08:06
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
Как отметила Ермошина, организаторы не позволят, чтобы "над избирательными комиссиями издевались".
Выборы в нижнюю палату парламента (Палату представителей) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов составляет 513 человек. В списки избирателей включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. По всей стране образовано более 5,8 тысячи участков для голосования. Для участия в мониторинге нынешних парламентских выборов аккредитованы более тысячи международных наблюдателей, что является рекордом для республики за последние десять лет.
Выборы в Белоруссии
16 ноября, 20:48
Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 35,77%
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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