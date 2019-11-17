В "Роскосмосе" придумали новый способ контроля за состоянием ракет

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. " Роскосмос " запатентовал способ сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee, соответствующее решение опубликовано Роспатентом.

ZigBee — международный стандарт, применяется в системах "умный дом" для создания устройств, управляющих освещением, электроприборами и системами охраны и безопасности, а также контролирующих температуру в помещении.

В предлагаемый госкорпорацией комплект беспроводной системы, которая должна следить за состоянием ракетной техники при ее транспортировке, входят вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль, координирующий работу датчиков, а также сами датчики — термометры, барометры, акселерометры, ультразвуковые и ИК-датчики, датчики горючих смесей и влажности.

При перевозке ракетно-космической техники важно соблюдать вибрационные, тепловые нагрузки, влажность. Поэтому, например, вокруг космических аппаратов при вывозе на стартовый комплекс создают искусственный микроклимат. Бывали случаи, когда следующие на космодром Байконур железнодорожные составы с ракетами подвергались ударам, что требовало как минимум внешнего осмотра, а иногда возвращения поврежденных блоков на завод.