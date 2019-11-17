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РИА Новости

В "Роскосмосе" придумали новый способ контроля за состоянием ракет

10:07 17.11.2019 (обновлено: 12:50 17.11.2019)
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© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя
Пуск ракеты-носителя
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" запатентовал способ сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee, соответствующее решение опубликовано Роспатентом.
ZigBee — международный стандарт, применяется в системах "умный дом" для создания устройств, управляющих освещением, электроприборами и системами охраны и безопасности, а также контролирующих температуру в помещении.
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В предлагаемый госкорпорацией комплект беспроводной системы, которая должна следить за состоянием ракетной техники при ее транспортировке, входят вычислительный навигационно-телекоммуникационный модуль, координирующий работу датчиков, а также сами датчики — термометры, барометры, акселерометры, ультразвуковые и ИК-датчики, датчики горючих смесей и влажности.
При перевозке ракетно-космической техники важно соблюдать вибрационные, тепловые нагрузки, влажность. Поэтому, например, вокруг космических аппаратов при вывозе на стартовый комплекс создают искусственный микроклимат. Бывали случаи, когда следующие на космодром Байконур железнодорожные составы с ракетами подвергались ударам, что требовало как минимум внешнего осмотра, а иногда возвращения поврежденных блоков на завод.
Среди преимуществ новой беспроводной системы — возможность ее использования на любой космической технике и при перевозке любым транспортом. Такой способ "позволяет развертывать сеть сбора телеметрии в кратчайшие сроки по сравнению с известными аналогами практически на любом транспортном средстве и осуществлять наблюдение за состоянием любых объектов", уточняется в заявке "Роскосмоса".
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Популярные комментарии
Мне кажется это деградация, начинать применять устаревающие (для систем умного дома даже) технологии, которые не обладают должной помехо-защитой, абсолютно не защищенные от взлома (любой мало мальский человек знакомый с протоколами зигби подтвердит) ... у меня нет слов. Ждем когда Роскосмос заменит полетные компьютеры на ардуино.
17 ноября, 11:20
bberia
1850005
А беспроводную систему по отслеживанию воровства не хотят сделать?
17 ноября, 11:02
mmirko.bellotti
1040000
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